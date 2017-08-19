Фонтан в Загребе окрасили в цвета флага Испании в память о жертвах теракта

Вчера, 03:34

Трагедия в Испании унесла жизни 15 человек, более 130 пострадали

Фонтан в Загребе. Фото: twitter.com
Фонтан в Загребе. Фото: twitter.com

Фонтан перед Национальной университетской библиотекой на площади Братство Заеднице в хорватском Загребе окрасился цветами испанского флага. Это сделано в память о жертвах террористической атаки, которая произошла в Барселоне 17 августа, – передает "Лайф".

Ранее сообщалось, что здание администрации Тель-Авива подсветили в цвета флага Испании.

Напомним, 17 августа фургон врезался в толпу людей в районе улицы Рамбла, — в туристическом центре Барселоны. Спустя несколько часов фургон въехал в людей в Камбрильсе. Погибло 15 человек, 130 пострадало.

Ранее этот фонтан также окрашивался в цвета национального флага другой страны — это случилось после взрыва на стадионе "Манчестер-арена" 22 мая, который унес жизни 22 человек. Тогда фонтан на площади получил цвета флага Великобритании.
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