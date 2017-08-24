Генсек НАТО Столтенберг попал в ДТП в Варшаве

Вчера, 23:52

Столтенберг не пострадал, удар пришелся на сопровождающий автомобиль полиции


ДТП с кортежем Столтенберга в Варшаве. Фото: PAP

ДТП с кортежем Столтенберга в Варшаве. Фото: PAP

ДТП с кортежем Столтенберга в Варшаве. Фото: PAP

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве (Польша), передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел во время проезда колонны машин, в одной из которых находился Столтенберг.

В результате ДТП серьезные повреждения получил полицейский автомобиль из эскорта. В аварии пострадали четыре человека. В патрульную машину сбоку врезался фургон, в результате чего полицейское авто вынесло на тротуар, где оно ранило пешехода.

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Пострадали также двое полицейских – одного из них спасателям пришлось вырезать из машины. Кроме того, госпитализирован и водитель фургона.

По предварительной информации, жизни пострадавших ничего не угрожает. Колонна автомобилей с генсеком НАТО поехала дальше. 

Как сообщалось, ранее в Польше также попал в ДТП автомобиль экс-президента Польши Леха Валенсы.
ДТП, Польша, кортеж, Столтенберг, генсек

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