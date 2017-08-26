Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0" – МИД Германии

Сегодня, 18:02

Глава немецкого МИД считает, что мир стоит на пороге нового атомного вооружения 

Зигмар Габриэль. Фото из открытых источников
Зигмар Габриэль. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Германия находится в центре "холодной войны 2.0".

Об этом он сказал в интервью изданию Bild, обнародованном 26 августа, сообщает Deutsche Welle.

"Мы находимся в центре "холодной войны 2.0", – заявил Габриэль.

Также глава немецкого МИД считает, что мир стоит на пороге нового атомного вооружения как на Востоке, так и на Западе, и призывает не рассматривать международное сотрудничество как "арену для соревнований".

Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Габриэль упрекнул за восприятие сосуществования людей и народов прежде всего как борьбу, из-за чего на первый план выходит не справедливость и сила права, а право сильного.

"Это опасная тенденция", – отметил министр.
Германия, США, справедливость, холодная война, войны, Зигмар Габриэль

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