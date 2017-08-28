Глава МИД ФРГ выступил за поэтапное снятие санкций с России

Зигмар Габриэль считает, что при определенных действиях РФ нужно постепенно отменять меры против нее

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль продолжает выступать за поэтапное снятие санкций с России по мере выполнения ею Минских соглашений. Об этом он заявил 27 августа, отвечая на вопросы граждан в рамках Дня открытых дверей правительства, передает Укринформ.

"Если санкции постепенно вводились, почему они не могут быть сняты постепенно, если Россия будет делать определенные вещи", − отметил Габриэль.

Он также признал, что "очень симпатизирует" выходу из соглашения, которое заключили главы государств и правительств ЕС о снятии санкций с РФ только в случае полного выполнения Минских соглашений

"Я думаю, что это нереалистично. Разумнее было бы быть готовыми в случае установления настоящего перемирия (которое идет первым пунктом соглашений) и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще", − считает министр.

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При этом он подчеркнул, что Германия не может оправдать военную интервенцию и присвоение части соседнего государства, говоря об аннексии Крыма. Заявления лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера о том, что проблему полуострова надо отложить, чтобы решить более насущные проблемы, он считает навеянными избирательной компанией.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии уже заявил, что санкции против России следует отменять постепенно, не дожидаясь полного выполнения Минских соглашений.

Как сообщалось, лидер немецких либералов Линднер призвал смириться с аннексией Крыма, чтобы улучшить отношения с Россией.