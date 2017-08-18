Теракт в Барселоне: фото, видео и все подробности (онлайн)
По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP
В испанской Барселоне фургон наехал на людей на очень популярной среди туристов улице Рамбла. Рядом с местом событий очевидцы слышали стрельбу. Полиция Каталонии подтвердила информацию о 13 погибших. Кроме того, около 130 пострадавших обратились в больницы.
Кроме того, в Барселоне на проспекте Диагональ мужчина сбил полицейского. Позднее этот автомобиль нашли в небольшом городке рядом с Барселоной, а в нем — тело человека, умершего от ножевых ранений. Вероятно, машину угнали, а водителя зарезали, поиски угонщика ведутся.
После этого пять боевиков "Исламского государства" наехали в Камбрильсе под Барселоной на Audi в пешеходов на улице. Прежде чем их застрелили, они успели ранить семерых прохожих, в том числе одного полицейского. Четверо террористов погибли на месте, пятый скончался позже. На следующий день стало известно о смерти одного из пострадавших.
Также в городке Альканар в 200 километрах от Барселоны и в 90 километрах от Камбрильса произошел взрыв в частном доме. В этом здании, предположительно, террористы готовили взрывчатку. В результате взрыва погибла женщина, еще один мужчина был найден под завалами в тяжелом состоянии. Пострадали также несколько жителей окрестных домов.
ОНЛАЙН:
- Опознаны девять из 14 погибших в результате терактов в Испании. Среди опознанных погибших есть иностранцы – двое итальянцев, бельгийка и португалец.Кроме того, в полиции выясняют судьбу семилетнего австралийского мальчика, который считается пропавшим без вести. Его мать госпитализирована.
- Трое из четырех находившихся в розыске подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы в ходе спецоперации в городе Камбрильс, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в полиции. В розыске находится еще один подозреваемый – предположительно, Юнес Абуйаакубе.
- Исполнитель теракта в Барселоне мертв.
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- Тем временем МВД Франции в пятницу объявило об усилении контроля на границе с Испанией после терактов в Каталонии. "Один человек скрылся, – написал глава французского МВД Жерар Коллон в Твиттере, имея в виду водителя фургона, протаранившего людей на бульваре Рамбла в Барселоне. – Мы усиливаем контроль на границе полицией и гражданской гвардией".
- Полиция задержала четвертого подозреваемого в причастности к терактам
- Число пострадавших, согласно информации Reuters, увеличилось до 130. Из них 17 – в критическом состоянии, еще около 30 – в тяжелом.
- Уточненные данные: в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли или получили ранения граждане 34 стран
- Основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 17-летний Мусса Укабир
- Семилетний Джулиан Кадман из Австралии пропал после теракта в Барселоне
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- Умер один из пострадавших при теракте в испанском Камбрильсе
- Задержан третий подозреваемый в теракте в Барселоне
- В результате теракта в Барселоне погибли и пострадали граждане 24 стран
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- Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Барселоне нет граждан Украины – МИД
- Президент США Дональд Трамп осудил теракт под Барселоной. При этом Трамп вспомнил скандальную легенду об американском генерале.
- Террорист, раненый при совершении новой террористической атаки в городе Камбрильсе под Барселоной, скончался.
- Пользователи Twitter устроили флешмоб с котами после теракта в Барселоне. Отмечается, что люди делали это, чтобы помешать террористам отслеживать перемещения полиции — а также из уважения к пострадавшим в теракте.
Барселона мы с тобой #barcelona #BarcellonaAttack #PrayforBarcelona #cats_of_instagram #rambla #ramblas #барселона #терроризм pic.twitter.com/I7KqOxDRTk— Лео (@leoberestova) 17 августа 2017 г.
- Полиция сообщила о еще одной попытке теракта в Испании: нападавшие убиты. Отмечается, что убитые планировали совершить теракт, аналогичный тому, который произошел в каталонской столице. В ходе проведения спецоперации в городе Камбрильс полицией Каталонии был задержан один из раненных террористов, остальные четверо ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Граждане не менее 18 стран стали жертвами теракта в столице Каталонии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Отмечается, что граждане из Австралии, Аргентины, Алжира, Бельгии, Венесуэлы, Венгрии, Германии, Греции, Франции, Испании, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Северной Ирландии погибли или пострадали в результате въезда фургона в толпу людей в туристическом центре Барселоны.
- В память о погибших в результате теракта в Барселоне шпиль расположенного в Нью-Йорке главного здания Всемирного торгового центра подсветят цветами испанского флага.
- Огни Эйфелевой башни в Париже выключили на час в память о погибших при теракте в испанском городе Барселона.
Eiffel Tower goes dark in tribute to victims of deadly Barcelona attack. https://t.co/W4f6piXUQH pic.twitter.com/77EnuUjzLf— ABC News (@ABC) 17 августа 2017 г.
- В Испании произошел второй взрыв за сутки. Ранее сообщалось, что в четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории, в результате которого погиб один человек и семеро получили ранения. Второй взрыв произошел днем в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне. Как именно связаны два происшествия, он не уточнил.
Felt the explosion while on a walk in #alcanar praying everyone is ok pic.twitter.com/lkHiQQpJar— James (@_McWilly) 17 августа 2017 г.
- В Каталонии объявлен трехдневный траур, сообщает правительство региона.
- МИД ФРГ пока не подтверждает информацию о том, что в результате теракта в Барселоне погибли трое граждан Германии.
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Полиция Каталонии подтвердила информацию о 13 погибших. Среди жертв – два жителя Германии и один гражданин Бельгии. В то же время, телеканал ZDF сообщает, что погибли три гражданина Германии. Кроме того, около 100 пострадавших обратились в больницы.
- Подозреваемый в организации теракта в испанской Барселоне Дрисс Укабир (единственный задержанный, чье имя называлось), как выяснилось, сам пришел в полицию, когда увидел свою фотографию в СМИ, чтобы рассказать, что его документы украл брат. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на La Vanguardia.
- Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".
- Власти сообщили о двух задержанных после теракта в Барселоне, сообщает Associated Press. В полиции отметили, что оба задержанных причастны к атаке в Барселоне, однако ни один из них не управлял автомобилем, врезавшимся в толпу. Доказательств того, что водитель фургона был вооружен, нет, сообщает полиция. Отмечается, что один из задержанных является уроженцем Марокко, второй — испанского анклава Мелилья на территории Марокко, сообщили в полиции.
BREAKING: #Barcelona terrorist has been arrestedpic.twitter.com/O2RxIuJlVh— Tennessee (@TEN_GOP) 17 августа 2017 г.
- Как сообщает La Vanguardia, еще из предполагаемых террористов был убит в перестрелке с полицией. В данный момент официального подтверждения информации пока нет.
По данным издания, перестрелка произошла в барселонском пригороде Сан-Жуст-Десверн. El Mundo пишет, что был застрелен мужчина, который ранее прорвался через полицейский кордон в центре города.
Издание El Pais сообщает, что при прорыве кордона был легко ранен полицейский. Позже в полиции отметили, что инцидент не связан с терактом.
- Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне Дрисс Укабир задержан, сообщает "Медуза" со ссылкой на газету El Periodico.
Газета La Vanguardia также сообщает о задержании Укабира и еще одного человека, причастного к теракту. Речь может идти о задержании человека, который пытался прорваться через полицейское оцепление.
Отмечается, что Укабир был задержан в городе Манлье, где был найден один из фургонов, разыскивавшихся в связи с терактом.
Полиция разыскивает еще двоих подозреваемых.
- Белый фургон, который использовался для теракта в центре Барселоны, арендовал мусульманин, сообщает испанский журнал Intervíu. "Гражданин-мусульманин арендовал фургон, который сегодня использовался для атаки на улице Рамбла в Барселоне", — говорится в материале.
VIDEO: The scene after a terrorist attack in Barcelona pic.twitter.com/o4g7bynhCo – @BakarySonko— Shawn McKenzie (@SMcK17) 17 августа 2017 г.
- Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу людей в Барселоне, специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей, рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире телеканала BFMTV. "Я видел, как водитель вел машину зигзагами, стараясь нанести как можно больший урон", — сказал француз. Он отметил, что в начавшейся панике вместе с другими людьми бросился бежать и укрылся в одном из близлежащих ресторанов.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в Барселоне. "Я осуждаю ужасное нападение в Барселоне. Мои мысли обо всех пострадавших. Мы едины в борьбе с терроризмом", — написал Столтенберг в Twitter.
- Как пишут местные СМИ, разведка еще два месяца назад предупредила полицию, что Барселона, и в частности эта часть города являются вероятным местом террористической атаки. Также сообщается, что сотрудники аварийных служб обратились к властям с просьбой закрыть близлежащие станции метро.
- Полиция разыскивает второй фургон, арендованный преступником (или преступниками), чтобы скрыться. В машине, которая использовалась при теракте, нашли испанский паспорт. Имя его владельца не называется.
- Полиция квалифицировала наезд на людей как теракт. Также каталонские силы безопасности подтвердили факт гибели людей, но при этом точное число жертв не указывается.
Heavily armed police searching for suspect who fled the scene after ramming van into a crowd of people. #Barcelona #Ramblas pic.twitter.com/gudBNn1MDk— Defend Europa (@DefendEvropa) 17 августа 2017 г.
- Испанская полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении теракта в Барселоне находится в одном из баров. Об этом сообщает AFP. Другие источники сообщение агентства пока не подтверждают.
- Издание El Periodico утверждает, что водитель фургона, врезавшегося в толпу людей в центре Барселоне, сбежал с места происшествия и скрылся в ресторане, где удерживает посетителей в заложниках. В то же время Reuters сообщает, что в ресторан проникли двое вооруженных людей.
- В испанской Барселоне фургон наехал на людей на очень популярной среди туристов улице Рамбла. Рядом с местом событий очевидцы слышали стрельбу.
DIRECTO Los Mossos han detenido en Manlleu a Driss El Ouakbir https://t.co/7R7EZ7oS5V #atentado #Barcelona pic.twitter.com/dnJJ9zSFo2— El Periódico (@elperiodico) 17 августа 2017 г.
Horror en Barcelona. Atropello masivo en Las Ramblas pic.twitter.com/EsZ25yNkke— El Pogu (@ElPogu) 17 августа 2017 г.
#Barcleona#Larambals#Rambla#spain#ارهابي_برشلونه pic.twitter.com/Trj5bjs9gP— نواف ع. الزامل (@iNawafAlZamel) 17 августа 2017 г.
Let's get ready to Rambla! #Barcelona pic.twitter.com/xqA5w1xHDD— Der Winklerschleifer (@Winklerschliff) 17 августа 2017 г.
Live Now..— Dogan Peri (@DoganPeri) 17 августа 2017 г.
Suspected Terror Attacks In Barcelona Las Ramblas.. Car Drove Into Pedestrians.. #Barcelona #TerroristAttack #LasRamblas #Terror pic.twitter.com/jwIKblT48E
Una furgoneta ha atropellado a decenas de personas en las #Ramblas. Sonido de ambulancias. Línea verde del metro desalojada. pic.twitter.com/EnwWkc1Cnj— José Luis (@joseluis_md) 17 августа 2017 г.
17 августа 2017 г.
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