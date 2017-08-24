ИГИЛ пригрозило Испании новыми терактами

Сегодня, 13:31

Боевики опубликовали в социальных сетях видео с угрозами 

В Барселоне произошел жуткий теракт. Фото: AFP
В Барселоне произошел жуткий теракт. Фото: AFP

Террористическая группировка "Исламское государство" угрожает Испании новыми атаками, пишет газета Pais.

По данным издания, боевики опубликовали в социальных сетях видео на испанском языке с угрозами в адрес Испании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе – в 120 километрах от Барселоны.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек.

Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
Испания, теракт, боевики, исламское государство, ИГИЛ
Все новости по теме Теракты в мире.
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

На месте теракта. Фото: AFP

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

17 Августа, 22:46

Власти сообщили о двух задержанных подозреваемых в теракте

Евросоюз

Фургон террористов. Фото: AFP

Число жертв терактов в Испании возросло до 15

19 Августа, 00:35

Появились новые детали о погибшем якобы водителе фургона, который наехал на полицейских

Евросоюз

Взрыв в Альканаре. Фото: Соцсети

В Испании произошел второй взрыв за сутки

18 Августа, 01:19

Полиция заявила о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне

Евросоюз

Испанские СМИ опубликовали фото автомобилей террористов, сделанные за неделю до атак

21 Августа, 03:11

Съемка была сделана камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования