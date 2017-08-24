ИГИЛ пригрозило Испании новыми терактами

Террористическая группировка "Исламское государство" угрожает Испании новыми атаками, пишет газета Pais.

По данным издания, боевики опубликовали в социальных сетях видео на испанском языке с угрозами в адрес Испании.

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Напомним, 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе – в 120 километрах от Барселоны.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек.

Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.