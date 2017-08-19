Испанские полицейские нашли в укрытии террористов "мать Сатаны"

Ранее в полиции заявили об отсутствии террористического прошлого у задержанных в Барселоне

В Испании полицейские нашли в развалинах дома в муниципалитете Альканар, где предположительно укрывались террористы, следы трипероксида ацетона — взрывчатого вещества, известного под названием "мать Сатаны". Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Pais.

Сообщается, что обнаружение этого вещества говорит о том, что террористы, устроившие атаки, в результате которых погибли 15 человек и более 130 пострадали, планировали теракты с использованием взрывчатки, что могло бы привести к большему числу жертв.

Также издание отмечает, что "мать Сатаны" обычно используют боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Ранее в полиции заявили об отсутствии террористического прошлого у задержанных в Барселоне.

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Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позже. Во время терактов погибли 15 человек, более 130 получили ранения.