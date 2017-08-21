Испанские СМИ опубликовали фото автомобилей террористов, сделанные за неделю до атак

Сегодня, 03:11

Съемка была сделана камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс


Автомобили террористов попали на камеры. Фото: Фото: COLPISA‏ / Twitter

Автомобили террористов попали на камеры. Фото: Фото: COLPISA‏ / Twitter

Фотографии автомобилей террористов, причастных к совершению терактов в Испании, опубликовало на своей странице в Twitter испанское агентство Colpisa, – передает "Новое время".

Как передает ABC Catalunya, съемка была сделана за неделю до нападений, 10 апреля, камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс, где был совершен второй теракт.

На одной из фотографий – мужчина внутри салона минивэна Fiat с номерным знаком 7086 JWD, с помощью которого был совершен наезд на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны.

В сообщении отмечается, что машина была арендована в компании Telefurgo на документы Дрисса Укабира.

Изначально полиция подозревала Дрисса Укабира в совершении теракта в Барселоне. Однако позднее он явился в полицию в городе Риполь и сообщил, что его документы были украдены. Используя их, его младший брат Мусса Укабир, впоследствии ликвидированный полицейскими, мог взять в аренду два автомобиля.

На второй фотографии – молодой человек рядом с Audi A3, который использовался для совершения теракта в Камбрильсе. Согласно сообщению, эта машина принадлежит Мохаммеду Аалья (Mohamed Aalla), брату ликвидированного в Камбрильсе Саида Аалья.

Отметим, что в сообщениях не уточняется, кто именно изображен на фотографиях.

Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании нашли еще один автомобиль, который использовали террористы в Каталонии.

Напомним, 17 августа неизвестный протаранил толпу на популярной среди туристов улице Рамбла в центре Барселоны. Согласно последним данным, в результате наезда погибли 14 человек, еще около сотни получили ранения. Полиция квалифицировала наезд как теракт.

Позже, в каталонском городе Камбрилс вскоре после наезда в Барселоне произошла вторая атака: там неизвестные попытались совершить наезд и открыли огонь по прохожим. В ходе перестрелки оперативники ликвидировали четырех человек, подозреваемых в организации террористической атаки. Еще один предполагаемый террорист был ранен, его арестовали, но вскоре он умер.

Ответственность за обе атаки взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
Испания, теракт, Барселона, исламское государство, Камбрильс
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