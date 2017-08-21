Испанские СМИ опубликовали фото автомобилей террористов, сделанные за неделю до атак
Съемка была сделана камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс
Автомобили террористов попали на камеры. Фото: Фото: COLPISA / Twitter
Автомобили террористов попали на камеры. Фото: Фото: COLPISA / Twitter
Фотографии автомобилей террористов, причастных к совершению терактов в Испании, опубликовало на своей странице в Twitter испанское агентство Colpisa, – передает "Новое время".
Как передает ABC Catalunya, съемка была сделана за неделю до нападений, 10 апреля, камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс, где был совершен второй теракт.
На одной из фотографий – мужчина внутри салона минивэна Fiat с номерным знаком 7086 JWD, с помощью которого был совершен наезд на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны.
В сообщении отмечается, что машина была арендована в компании Telefurgo на документы Дрисса Укабира.
Изначально полиция подозревала Дрисса Укабира в совершении теракта в Барселоне. Однако позднее он явился в полицию в городе Риполь и сообщил, что его документы были украдены. Используя их, его младший брат Мусса Укабир, впоследствии ликвидированный полицейскими, мог взять в аренду два автомобиля.
На второй фотографии – молодой человек рядом с Audi A3, который использовался для совершения теракта в Камбрильсе. Согласно сообщению, эта машина принадлежит Мохаммеду Аалья (Mohamed Aalla), брату ликвидированного в Камбрильсе Саида Аалья.
Отметим, что в сообщениях не уточняется, кто именно изображен на фотографиях.
Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании нашли еще один автомобиль, который использовали террористы в Каталонии.
Напомним, 17 августа неизвестный протаранил толпу на популярной среди туристов улице Рамбла в центре Барселоны. Согласно последним данным, в результате наезда погибли 14 человек, еще около сотни получили ранения. Полиция квалифицировала наезд как теракт.
Позже, в каталонском городе Камбрилс вскоре после наезда в Барселоне произошла вторая атака: там неизвестные попытались совершить наезд и открыли огонь по прохожим. В ходе перестрелки оперативники ликвидировали четырех человек, подозреваемых в организации террористической атаки. Еще один предполагаемый террорист был ранен, его арестовали, но вскоре он умер.
Ответственность за обе атаки взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
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