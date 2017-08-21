Испанские СМИ опубликовали фото автомобилей террористов, сделанные за неделю до атак

Съемка была сделана камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс

Фотографии автомобилей террористов, причастных к совершению терактов в Испании, опубликовало на своей странице в Twitter испанское агентство Colpisa, – передает "Новое время".

Как передает ABC Catalunya, съемка была сделана за неделю до нападений, 10 апреля, камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс, где был совершен второй теракт.

На одной из фотографий – мужчина внутри салона минивэна Fiat с номерным знаком 7086 JWD, с помощью которого был совершен наезд на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны.

В сообщении отмечается, что машина была арендована в компании Telefurgo на документы Дрисса Укабира.

Изначально полиция подозревала Дрисса Укабира в совершении теракта в Барселоне. Однако позднее он явился в полицию в городе Риполь и сообщил, что его документы были украдены. Используя их, его младший брат Мусса Укабир, впоследствии ликвидированный полицейскими, мог взять в аренду два автомобиля.

На второй фотографии – молодой человек рядом с Audi A3, который использовался для совершения теракта в Камбрильсе. Согласно сообщению, эта машина принадлежит Мохаммеду Аалья (Mohamed Aalla), брату ликвидированного в Камбрильсе Саида Аалья.

Отметим, что в сообщениях не уточняется, кто именно изображен на фотографиях.

Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании нашли еще один автомобиль, который использовали террористы в Каталонии.

Напомним, 17 августа неизвестный протаранил толпу на популярной среди туристов улице Рамбла в центре Барселоны. Согласно последним данным, в результате наезда погибли 14 человек, еще около сотни получили ранения. Полиция квалифицировала наезд как теракт.

Позже, в каталонском городе Камбрилс вскоре после наезда в Барселоне произошла вторая атака: там неизвестные попытались совершить наезд и открыли огонь по прохожим. В ходе перестрелки оперативники ликвидировали четырех человек, подозреваемых в организации террористической атаки. Еще один предполагаемый террорист был ранен, его арестовали, но вскоре он умер.

Ответственность за обе атаки взяла на себя террористическая организация Исламское государство.