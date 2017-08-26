Из-за "российской угрозы" Польша добавит 55 млрд долларов на оборону

Власти Польши планируют потратить эти средства на почти двукратное увеличение армии и ее модернизацию

В ближайшие 15 лет Польша собирается прибавить к своим оборонным расходам дополнительные 200 млрд злотых (55 млрд долларов). Замглавы Минобороны Томаш Шатковский пояснил, что необходимость этих трат обусловлена ростом российской угрозы. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью агентству Reuters, сообщает ТАСС.

"Правительство одобрило поправки к законодательству… они дают нам около 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов. – Ред.) в течение следующих 15 лет", – сказал он.

Отмечается, что выделенные средства будут потрачены на увеличение численности армии почти в два раза и ее модернизацию, так как две трети оборудования находятся на вооружении еще со времен Варшавского договора.

Кроме того, министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что цели российско-белорусских учений "Запад-2017" могут быть масштабнее, чем заявлено. Такое мнение он высказал в пятницу Польскому агентству печати.

"Проблема заключается в том, что ход подготовительного процесса к этим учениям неясен и непрозрачен, поступает такая противоречивая информация, что фактически нет понимания, какие цели преследует российская сторона", – сказал Мачеревич. "Отсюда опасения, что они [учения] могут быть частью широкой операции, заключающейся в том, что вблизи восточной границы Польши в Белоруссии останутся войска", – добавил он.

"Нужно понимать, что 12,5 тысячи военных, которые туда направлены в соответствии с допустимыми нормами, – это не все войска, сконцентрированные там в связи с учениями "Запад-2017", – утверждает он. – Польская сторона располагает информацией о гораздо более широкой мобилизации, подготовке к маневрам, выходящих за рамки тех войск, которые уже сейчас введены на территорию Белоруссии".

Отвечая на вопрос о том, хотела ли бы Польша направить на учения своих представителей, Мачеревич сказал, что "если такое предложение поступит, республика направит наблюдателей".

Ранее польское правительство приняло решение увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. В данный момент Польша тратит на оборонные нужды около 2,01% ВВП.

В планах министерства есть закупка истребителей пятого поколения, однако Шатковский отметил, что это не произойдет раньше 2025 года. При этом Минобороны придется расставлять приоритеты: в частности, за счет отказа от усиления воздушно-десантных войск будут модернизированы инженерные и артиллерийские войска, также объем средств на модернизацию ВМС будет относительно скромным.

Ранее сообщалось, что Польша выступила с громким обвинением в адрес Москвы.