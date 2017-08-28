К 20-летней годовщине гибели принцессы Дианы открыли сад

Сегодня, 12:29

Сад разбили в бывшей резиденции принцессы, а цветы в нем высадили белые


Британский королевский двор объявил 2017-й годом памяти принцессы Дианы. Поэтому белый сад в Кенсингтонском дворце будет цвести только сезон.

Впрочем, творение садоводов резиденции, где Диана жила с сыновьями до и после развода с принцем Чарльзом, достойное ее памяти. Мастера говорят – сад простой и одновременно очень элегантный. Цветы и кусты только белые, лишь кое-где разбавленные пастельными цветами.

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Сама Диана садоводством не увлекалась. Но садоводы вспоминают – частенько после утренних пробежек или во время прогулок останавливалась, чтобы с ними поговорить.

"Она была особенной и еще имела хороший вкус и была красивой…. Эта неожиданная смерть шокировала многих", – говорит женщина.

31 августа исполнится 20 лет, как в автокатастрофе в Париже принцесса Диана погибла вместе со своим бойфрендом – сыном миллиардера Доди Аль-Файедом.
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Источник:

"Сегодня"

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