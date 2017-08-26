Кровавое ДТП в Британии: погибли восемь человек (видео)
На большой скорости врезались друг в друга микроавтобус и два грузовика
В субботу, 26 августа, недалеко от британского города Ньюпорт-Пагнелл на автомагистрали М1 произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие: на большой скорости врезались друг в друга микроавтобус и два грузовика, которые ехали в одном направлении, – сообщает "Знай".
О трагедии сообщили в пресс-центре местных правоохранительных органов.
В результате аварии погибли восемь человек, еще четверых срочно госпитализировали с крайне тяжелыми травмами. Полицейские задержали двоих человек, которые, предположительно, и являются виновниками жуткого ДТП.
Напомним, ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Херсоном погибли четыре человека.
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