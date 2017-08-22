Линкявичус и Волкер обсудили российскую агрессию против Украины
Глава МИД Литвы уверен, что трансатлантическое единство – ключ к прекращению российской агрессии против Украины
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Вильнюсе во вторник, 22 августа. Об этом Линкявичус сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Приветствовал хорошего друга, посланника Волкера (спепредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера – Ред.). Трансатлантическое единство и принципиальная позиция – ключ к прекращению агрессии России против Украины", – написал глава МИД Литвы.
Welcomed good friend amb. K. Volker. Transatlantic unity & principled posture – key in bringing end to #Russia‘s aggression against #Ukraine pic.twitter.com/y6Kuze4IK4— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 22 серпня 2017 р.
Напомним, вчера в Минске провели встречу Курт Волкер и Владислав Сурков, обсудив вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
Во время встречи в Минске с помощником президента России Владиславом Сурковым спецпредставитель США Курт Волкер прощупывал почву на предмет возможных уступок Москвы по украинскому вопросу, рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
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