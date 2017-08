Линкявичус и Волкер обсудили российскую агрессию против Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Вильнюсе во вторник, 22 августа. Об этом Линкявичус сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Приветствовал хорошего друга, посланника Волкера (спепредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера – Ред.). Трансатлантическое единство и принципиальная позиция – ключ к прекращению агрессии России против Украины", – написал глава МИД Литвы.

Welcomed good friend amb. K. Volker. Transatlantic unity & principled posture – key in bringing end to #Russia‘s aggression against #Ukraine pic.twitter.com/y6Kuze4IK4