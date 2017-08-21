Литва может запретить трансляцию двух российских каналов

Сегодня, 16:26

Из-за нарушений на канале "РТР Планета" комиссия дважды останавливала трансляцию этого канала в Литве

Российские каналы могут попасть под санкции. Фото: baltnews.lv
Российские каналы могут попасть под санкции. Фото: baltnews.lv

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) признала, что два российских телеканала разжигают войну и ненависть, а председатель комиссии предупредил, что к этим каналам могут быть применены более жесткие санкции, чем обычный запрет трансляции в Литве на три месяца сообщает Delfi со ссылкой на BNS.

"Комиссия признала, что все факты, которые установлены, достоверны", – сказал в понедельник председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.

ЛКРТВ установила, что высказывания российского парламентария Владимира Жириновского разжигали ненависть в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi".

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Из-за нарушений на канале "РТР Планета" комиссия дважды останавливала трансляцию этого канала в Литве на три месяца и один раз обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Трансляция канала "ТВЦi" была остановлена в Литве один раз.

Вайтекунас предупредил, что на этот раз в отношении телеканалов могут быть применены более строгие санкции. "Всему есть предел. Если эти три месяца никак не повлияли и нарушения повторяются, то, на мой взгляд, санкции должны быть строже", – сказал председатель комиссии. "Возможной санкцией (ограничение трансляций в Литве – Ред.) для них было бы от года до полутора лет", – сказал Вайтекунас.

ЛКРТВ утверждает, что в программе на канале "РТР Планета" Жириновский, в частности, сказал: "Нужно выдвинуть ультиматум Прибалтийским государствам, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не отведете – мы примем определенные меры". На вопрос ведущего, какие (меры), Жириновский ответил: "А они потом увидят. Утром, ночью прилетят какие-то самолеты". Российский парламентарий участвовал и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi". Там он говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдовы Приднестровья. ЛКРТВ утверждает, что ее выводы о разжигании войны и ненависти в этих программах подтвердил и Департамент стратегической коммуникации и связей с общественностью Минобороны.

Литва начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

Ранее сообщалось, что литовские политики поддерживают решение украинских властей о запрете доступа к российским интернет-ресурсам.
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