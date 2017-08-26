Мафиозо расстрелял мужчину у сицилийского Дворца правосудия

Сегодня, 14:13

Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь 

Фото: AFP
Фото: AFP

В Палермо застрелили хозяина овощной лавки, находящейся рядом с сицилийским Дворцом правосудия.

30-летний Андреа Кузимано был смертельно ранен тремя выстрелами в упор. Пострадавшего быстро доставили в больницу, но он скончался, так и не придя в сознание.

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Кузимано хорошо известен итальянской полиции, поэтому десятки патрульных машин карабинеров отправились на поимку убийцы. Им оказался 23-летний Калоджеро Ло Прести, племянник мафиозо Калоджеро Пьетро Ло Прести, известного как дядя Пьетро (арестован 20 июля), и родственник еще одного босса "Коза ностры" — Томмазо Ло Прести (отбывает срок).

Основная версия происшедшего – разборки между мафиозными кланами.

Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители провели крупную операцию, в результате которой удалось задержать более 100 мафиози.
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Источник:

РИА Новости

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