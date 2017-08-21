Мать барселонского террориста призвала сына сдаться

Сегодня, 14:23

Женщина заявила, что "предпочитает, чтобы он оказался в тюрьме или даже погиб, чем видеть убитыми других людей"

Испанию потряс теракт. Фото: AFP
Испанию потряс теракт. Фото: AFP

Мать 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, подозреваемого в совершении теракта в центре Барселоны, призвала своего сына сдаться властям.

"Я хочу, чтобы он остановился… Я хочу, чтобы он сдался полиции. Я предпочитаю, чтобы он оказался в тюрьме или даже погиб, чем видеть убитыми других людей", — заявила Ханну Ганими в эфире телеканала BFM TV.

Напомним, 17 августа автофургон, которым, предположительно, управлял Абуякуб, въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы он украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ.
Испания, теракт, мать, Барселона, ИГИЛ
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Источник:

РИА Новости

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