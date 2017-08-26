Меркель предупредила Великобританию о необходимости уплаты за Brexit

Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров об условиях выхода страны из ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Великобритания должна будет платить по обязательствам перед ЕС, что является частью переговоров по Brexit. Об этом сообщает Эспресо со ссылкой на Bloomberg.

"Это касается обязательств, с которыми Великобритания вступила в ЕС, и они, естественно, никуда не делись", – сказала Меркель.

"Речь идет не о затратах на развод, что звучит как штраф. Мы все еще находимся в самом начале этих переговоров ", – добавила канцлер.

Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров об условиях выхода страны из ЕС.

ЕС уже составил перечень органов и фондов, которым предстоит уплатить определенные средства. В целом "счет за развод" может достичь 100 млрд евро.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон сказал, что не признает счет в 100 миллиардов, но Британия оплатит все, что считает своим долгом, "ни пенни больше, ни пенни меньше".

Напомним, Британия хочет выйти из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit.