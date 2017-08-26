Меркель предупредила Великобританию о необходимости уплаты за Brexit

Сегодня, 20:25

Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров об условиях выхода страны из ЕС

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Великобритания должна будет платить по обязательствам перед ЕС, что является частью переговоров по Brexit. Об этом сообщает Эспресо со ссылкой на Bloomberg.

"Это касается обязательств, с которыми Великобритания вступила в ЕС, и они, естественно, никуда не делись", – сказала Меркель.

"Речь идет не о затратах на развод, что звучит как штраф. Мы все еще находимся в самом начале этих переговоров ", – добавила канцлер.

Вопрос уплаты средств Европейскому союзу Британией остается одним из наиболее чувствительных вопросов переговоров об условиях выхода страны из ЕС.

ЕС уже составил перечень органов и фондов, которым предстоит уплатить определенные средства. В целом "счет за развод" может достичь 100 млрд евро.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон сказал, что не признает счет в 100 миллиардов, но Британия оплатит все, что считает своим долгом, "ни пенни больше, ни пенни меньше".

Напомним, Британия хочет выйти из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit.
Великобритания, Германия, ЕС, Меркель, британия, Ангела Меркель , Борис Джонсон, канцлер Германии, Brexit

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Саммит пройдет в Брюсселе 24 ноября. Фото: nahnews.org

Названа дата проведения саммита "Восточного партнерства"

Сегодня, 00:15

Саммит пройдет в Брюсселе 24 ноября

Экономика

В Германии зафиксирован рекордный бюджетный профицит, фото dotamaps.ru

В Германии зафиксирован рекордный бюджетный профицит

Вчера, 23:28

Эксперты объясняют это мощным экономическим ростом и благоприятной ситуацией на рынке труда

Евросоюз

Зигмар Габриэль. Фото из открытых источников

В МИД Германии высказались о начале "школьного" перемирия

Вчера, 09:56

Габриэль надеется, что нынешнее прекращение огня не повторит судьбу прошлых "перемирий"

Евросоюз

Беата Шидло. Фото: kievpravda.com

Польша хочет получить компенсацию от Германии за Вторую мировую войну

Вчера, 09:03

Сейчас польские эксперты устанавливают, каким образом и в какой форме репарации могут быть взысканы с немцев

Авто

Ангела Меркель. Фото: AFP

Германия может отказаться от авто на бензине и дизеле - Меркель

Вчера, 04:16

Точных прогнозов по переходу страны на электромобили немецкий канцлер пока не озвучивает

Общество

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP

Германия продолжит поддерживать Украину - Штайнмайер

24 Августа, 23:59

Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования