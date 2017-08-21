Меркель раскритиковала Турцию за арест немецкого писателя
По мнению кенцлера Германии, Турция злоупотребляет такими международными организациями, как Интерпол
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала использование Турцией ордера на арест Интерпола для задержания немецкого писателя в Испании, передает ZN со ссылкой на Reuters.
Также она обвинила Турцию в злоупотреблении международными организациями. "Это неправильно, и я очень рада, что Испания теперь отпустила его. Мы не должны злоупотреблять такими международными организациями, как Интерпол", – сказала Меркель.
Немецкий писатель турецкого происхождения Доган Аханли был задержан полицией Испании 19 августа 2017 года. Причиной задержания стало уголовное производство против Аханли в Турции. В связи с этим Анкара объявила писателя в розыск по линии Интерпола.
В чем именно его подозревают пока не известно. Уже 20 августа Аханли выпустили на свободу. Однако согласно решению суда, он должен оставаться в Мадриде, а у Турции есть 40 дней, чтобы подать запрос на его экстрадицию из Испании.
Как отмечает агентство, отношения между Турцией и Европейским союзом испытывают все большее напряжение после прошлогоднего неудачного военного переворота в Турции.
Европейско-турецкие граждане входят в число 50 тысяч человек, задержанных с тех пор и обвиняемых в участии в госперевороте.
Ранее сообщалось, что Эрдоган посоветовал главе МИД Германии "знать свое место".
Комментарии