Мишенью были женщины: новые подробности теракта в Финляндии
Полиция считает, что жертвы, вероятно, были выбраны неслучайно
Гражданин Марокко, напавший на прохожих в центре финского города Турку, прибыл в страну как беженец и запрашивал убежище в Финляндии.
Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель расследования из финской Центральной криминальной полиции.
Она также добавила, что жертвами нападения стали женщины, это может свидетельствовать о том, что террорист убивал по гендерному признаку. Также среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Мужчин ранили, когда они пытались помочь женщинам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Между тем, правоохранители объявили в розыск шестого подозреваемого. На данный момент задержаны нападавший и еще четыре марокканца, которые могут быть причастны к инциденту.
Нападавший пока отказывается говорить с полицией, но новые попытки допросов будут предприняты в течение дня.
Напомним, полиция сообщила, что произошедшее в городе Турку нападение расследуется как теракт. Погибли два человека.
Комментарии