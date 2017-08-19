Мишенью были женщины: новые подробности теракта в Финляндии

Гражданин Марокко, напавший на прохожих в центре финского города Турку, прибыл в страну как беженец и запрашивал убежище в Финляндии.

Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель расследования из финской Центральной криминальной полиции.

Она также добавила, что жертвами нападения стали женщины, это может свидетельствовать о том, что террорист убивал по гендерному признаку. Также среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Мужчин ранили, когда они пытались помочь женщинам.

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Между тем, правоохранители объявили в розыск шестого подозреваемого. На данный момент задержаны нападавший и еще четыре марокканца, которые могут быть причастны к инциденту.

Нападавший пока отказывается говорить с полицией, но новые попытки допросов будут предприняты в течение дня.

Напомним, полиция сообщила, что произошедшее в городе Турку нападение расследуется как теракт. Погибли два человека.