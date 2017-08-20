На горе Монблан обнаружили тело украинского альпиниста

42-летний мужчина начал восхождение на Монблан в пятницу, 18 августа, однако его застала буря

В субботу, 19 августа, в Западных Альпах на вершине Дом-дю-Гюте в горном массиве Монблан спасатели обнаружили тело украинского альпиниста, сообщает "Новое время", ссылаясь на Le Figaro.

Как отмечает издание, 42-летний мужчина начал восхождение на Монблан в пятницу, 18 августа, однако его настигла буря. "Он сбился с пути, и поэтому он подал сигнал о помощи около 22:00 (23:00 по киевскому времени). Однако начать спасательную операцию не удалось, так как гора находилась в эпицентре бури", — пояснил представитель французской жандармерии.

Отмечается, что из-за погодных условий спасательный вертолет смог подняться в воздух только в субботу утром, когда и было обнаружено тело. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения со скалы. По данному факту проводится расследование.

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