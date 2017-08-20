На горе Монблан обнаружили тело украинского альпиниста

Сегодня, 03:00

42-летний мужчина начал восхождение на Монблан в пятницу, 18 августа, однако его застала буря

Смерть наступила в результате падения со скалы. Фото: alp.org.ua
Смерть наступила в результате падения со скалы. Фото: alp.org.ua

В субботу, 19 августа, в Западных Альпах на вершине Дом-дю-Гюте в горном массиве Монблан спасатели обнаружили тело украинского альпиниста, сообщает "Новое время", ссылаясь на Le Figaro.

Как отмечает издание, 42-летний мужчина начал восхождение на Монблан в пятницу, 18 августа, однако его настигла буря. "Он сбился с пути, и поэтому он подал сигнал о помощи около 22:00 (23:00 по киевскому времени). Однако начать спасательную операцию не удалось, так как гора находилась в эпицентре бури", — пояснил представитель французской жандармерии.

Отмечается, что из-за погодных условий спасательный вертолет смог подняться в воздух только в субботу утром, когда и было обнаружено тело. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения со скалы. По данному факту проводится расследование.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе ищут американского альпиниста.
спасатели, альпинист, горы, буря, монблан

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Из-за оползня под землей оказались сотни людей. Фото: AFP

При сходе оползня в Сьерра-Леоне погибли 310 человек

14 Августа, 17:22

Район, где произошла трагедия, оцеплен, а местных жителей эвакуируют 

Происшествия

Причинами трагедий занимаются правоохранительные органы

В Киеве за выходные нашли двух утопленников

14 Августа, 10:48

Тела обнаружили в Голосеевском и Оболонском районах столицы  

Другие регионы

Фото: кадр из видео

Заблудилась в поле: за сутки 78-летняя пенсионерка прошла 40 км

11 Августа, 22:24

Женщину искали спасатели, полиция и односельчане, но безрезультатно, а нашлась она аж в соседнем районе

Другие страны

Ураган отрезал от "большой земли" более 10 тысяч мексиканцев

11 Августа, 11:25

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования