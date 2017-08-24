На Монблане найдены тела трех человек, погибших 20 лет назад

Сегодня, 15:18

Сейчас ведется операция по их извлечению

Гора Монблан. Фото: pixabay.com
Гора Монблан. Фото: pixabay.com

Тела трех человек, предположительно, погибших более 20 лет назад, были обнаружены на одном из склонов горы Монблан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

"Ледник постоянно сдвигается, и мы можем сказать, что смерти произошли в 1995 году", — заявил представитель спасательной службы итальянского региона Валле-д"Аоста.

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Сообщается, что тела, которые соединены одной веревкой, нашел французский альпинист. Ведется операция по их извлечению.

Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4,808 тысячи метров. Монблан является центром альпинизма, первое упоминание о восхождении на гору датировано 1786 годом.

Ранее сообщалось, что в ледниках Альп нашли тела супругов, пропавших 75 лет назад.
альпинист, альпы, гора, монблан, ледник
Источник:

РИА Новости

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