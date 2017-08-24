На Монблане найдены тела трех человек, погибших 20 лет назад

Сейчас ведется операция по их извлечению

Тела трех человек, предположительно, погибших более 20 лет назад, были обнаружены на одном из склонов горы Монблан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

"Ледник постоянно сдвигается, и мы можем сказать, что смерти произошли в 1995 году", — заявил представитель спасательной службы итальянского региона Валле-д"Аоста.

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Сообщается, что тела, которые соединены одной веревкой, нашел французский альпинист. Ведется операция по их извлечению.

Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4,808 тысячи метров. Монблан является центром альпинизма, первое упоминание о восхождении на гору датировано 1786 годом.

Ранее сообщалось, что в ледниках Альп нашли тела супругов, пропавших 75 лет назад.