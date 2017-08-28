На пляже в Британии появилось "облако хлора"

Сегодня, 03:31

После "химического облака" более 200 человек получили медпомощь

Более 200 человек получили медпомощь, скриншот
Более 200 человек получили медпомощь, скриншот

Не менее 233 человек получили медицинскую помощь после того, как вдоль побережья на юге Великобритании появилось "химическое облако", передает телерадиокорпорации Би-би-си со ссылкой на медиков.

По данным Би-би-си, в воскресенье пляж неподалеку от мыса Бичи-Хед в Восточном Сассексе был эвакуирован из-за жалоб людей на самочувствие — проблемы с дыханием, глазами и рвотные позывы — после того, как появился "туман".

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Правоохранители Сассекса выясняют причину возникновения "химической дымки".

Ранее газета Daily Mail сообщала, что экстренные службы, эвакуировавшие пляж, призвали местных жителей закрыть окна и двери из-за "облака хлора", которое пришло со стороны моря.

Ранее в Киеве на пляже заметили песчаное "торнадо".
Великобритания, пляж, эвакуация, туман, облако
Источник:

РИА Новости

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