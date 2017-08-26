Над Ватиканом ловят подозрительный дрон

Сегодня, 13:31

Полицейский вертолет подняли в воздух для перехвата потенциально опасного объекта

В небе над Ватиканом заметили подозрительный беспилотник. Фото: pixabay.com
В небе над Ватиканом заметили подозрительный беспилотник. Фото: pixabay.com

Неопознанный беспилотный летательный аппарат заметили в небе над Ватиканом. Полицейские начали проверку и для перехвата подняли в воздух вертолет, сообщает итальянское издание RaiNews.

Отмечается, что ни пульт дистанционного управления, ни управлявший дроном человек не были найдены. Пока нет данных о том, кому принадлежит подозрительный беспилотник и с какой целью его использовали.

Издание уточняет, что небо над Ватиканом объявлено бесполетной зоной после терактов в Европе — из соображений безопасности. Использование летательных аппаратов запрещено, в том числе и для туристов.

Беспилотники иногда применяются во время съемок фильмов (после согласования), с ними также работают различные службы, например, метеорологические.

Напомним, боевики группировки "Исламское государство" не раз угрожали Папе Римскому Франциску. К примеру, год назад они объявили понтифика врагом номер один. В частности, экстремисты вменяют 79-летнему Франциску в вину то, что он поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества.
Ватикан, полиция, беспилотник, дрон
Источник:

Lenta.ru

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