Наезд на пешеходов в Марселе: полиция сообщила детали

Прокурор города заявил, что нет никаких доказательств, чтобы рассматривать этот инцидент как террористический акт

Французская полиция не считает террористическим актом наезд автомобиля на остановки общественного транспорта в Марселе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Прокурор Марселя заявил, что нет никаких доказательств, чтобы рассматривать этот инцидент как террористический акт.

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По его словам, правоохранители рассматривают версию, что водитель имел проблемы с психикой.

Полиция задержала 35-летнего француза, который находился за рулем белого микроавтобуса, поочередно врезавшегося в две остановки. Никакой информации о нем не разглашают кроме того, что он жил не в Марселе.

Напомним, сегодня днем в Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погибла женщина и еще одна женщина получила травмы.