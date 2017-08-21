Наезд на пешеходов в Марселе: полиция сообщила детали

Сегодня, 16:11

Прокурор города заявил, что нет никаких доказательств, чтобы рассматривать этот инцидент как террористический акт

Место происшествия. Фото: соцсети
Место происшествия. Фото: соцсети

Французская полиция не считает террористическим актом наезд автомобиля на остановки общественного транспорта в Марселе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Прокурор Марселя заявил, что нет никаких доказательств, чтобы рассматривать этот инцидент как террористический акт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По его словам, правоохранители рассматривают версию, что водитель имел проблемы с психикой.

Полиция задержала 35-летнего француза, который находился за рулем белого микроавтобуса, поочередно врезавшегося в две остановки. Никакой информации о нем не разглашают кроме того, что он жил не в Марселе.

Напомним, сегодня днем в Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погибла женщина и еще одна женщина получила травмы.
Франция, теракт, Марсель, наезд

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Испанию потряс теракт. Фото: AFP

Мать барселонского террориста призвала сына сдаться

Сегодня, 14:23

Женщина заявила, что "предпочитает, чтобы он оказался в тюрьме или даже погиб, чем видеть убитыми других людей"

Евросоюз

Место происшествия. Фото: соцсети

В Марселе автомобиль протаранил две автобусные остановки: появились фото и видео

Сегодня, 13:05

Полиции удалось задержать подозреваемого, сообщается, что это 35-летний мужчина, мотивы преступления пока неизвестны

Евросоюз

Полиция Финляндии. Фото: Rowanhill

Резня в Финляндии: полиция назвала имя террориста

Сегодня, 12:33

Подозреваемый проживал в центре по приему беженцев в городе Пансио

Евросоюз

Фото: AFP

Террористы полгода планировали теракты в испанском Альканаре

Сегодня, 11:43

В доме террористы готовили бомбы и хранили более 100 баллонов с бутаном

Евросоюз

В Испании произошли теракты. Фото: AFP

Теракт в Барселоне: полиция озвучила имя убийцы

Сегодня, 11:17

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов, который до сих пор остается на свободе

Евросоюз

Испанские СМИ опубликовали фото автомобилей террористов, сделанные за неделю до атак

Сегодня, 03:11

Съемка была сделана камерами наблюдения в момент оплаты проезда на трассе возле города Камбрильс

Евросоюз

Барселона после терактов. Фото: AFP

Полиция подтвердила гибель семилетнего мальчика во время теракта в Барселоне

Вчера, 21:15

Мать ребенка - среди тяжело раненых

Другие страны

Сирия. Фото: AFP

В Дамаске произошел теракт во время международной выставки

Вчера, 19:01

На данный момент известно о нескольких раненых

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования