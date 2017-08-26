Нападение на военный патруль в Брюсселе признали терактом

Сегодня, 01:16

Нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался

Место нападения на военный патруль в Брюсселе, фото Twitter
Место нападения на военный патруль в Брюсселе, фото Twitter

Атака на военный патруль в центре Брюсселя квалифицирована как теракт, нападавший скончался, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

"Мы считаем, что речь идет о террористической атаке", — заявил официальный представитель ведомства.

Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.

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Как сообщили в полиции центрального округа Брюсселя, расследование взяла на себя федеральная прокуратура. "Расследование взяла федеральная прокуратура", — сказал собеседник.

Напомним, военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.
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Источник:

РИА Новости

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