Нападение на военный патруль в Брюсселе признали терактом
Нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался
Атака на военный патруль в центре Брюсселя квалифицирована как теракт, нападавший скончался, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.
"Мы считаем, что речь идет о террористической атаке", — заявил официальный представитель ведомства.
L’homme a été neutralisé devant le bâtiment d’AG Insurance #Bruxelles #Jacqmain pic.twitter.com/M5SMhPNy5k— BX1_Actu (@BX1_Actu) 25 августа 2017 г.
Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.
Как сообщили в полиции центрального округа Брюсселя, расследование взяла на себя федеральная прокуратура. "Расследование взяла федеральная прокуратура", — сказал собеседник.
Напомним, военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.
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