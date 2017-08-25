Нидерланды разозлили Венгрию: Будапешт отзывает своего посла

Такой шаг стал ответом на резкие заявления голландского посла в адрес венгерского правительства

Между Венгрией и Нидерландами разразился дипломатический скандал из-за высказываний голландского посла в адрес политики венгерского правительства, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отзывает своего посла из Нидерландов.

"Отношения с Нидерландами на уровне послов утихнут на неопределенный срок. Теперь дипломатические отношения будут проходить на уровне поверенных в делах", – заявил глава МИД Венгрии.

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Ранее голландский дипломат неодобрительно отозвался о политике нынешнего венгерского правительства в одном из опубликованных недавно интервью оппозиционному венгерском изданию "168 ora". В разговоре с журналистами он, в частности, подверг критике коррумпированность и ксенофобские кампании, которые проводит правительство премьера Венгрии Виктора Орбана. Дипломат западноевропейской страны приравнял действия венгерского правительства по созданию "образов врага" с тактикой "проигравших от глобализации" и "религиозных фанатиков".

Напомним, ранее у Нидерландов случился дипломатический скандал с Турцией. Голландские власти решили выдворить турецкого министра по делам семьи Фатму Бетуль Саян Каю, так как ее визит угрожал общественному порядку на фоне обострения голландско-турецких отношений. Турецкая делегация добралась в Роттердам, но не смогла попасть в диппредставительство, поскольку полиция перекрыла подходы к нему.