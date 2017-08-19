Обрушение шатра на фестивале в Австрии: двое погибли, 120 пострадали
Два десятка пострадавших находятся в тяжелом состоянии
На фестивале музыки и пива в Австрии обрушился шатер.
Трагедия произошла в коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде в ночь с пятницы на субботу, когда внезапно начался ураганный ветер.
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В этот момент на фестивале находились 700 человек. В результате около 120 человек получили травмы и переломы, 20 из них находятся в тяжелом состоянии.
Два человека погибли, ударившись об опоры шатра. По имеющейся информации, это 28-летний местный житель и 19-летняя студентка из Румынии.
Ранее сообщалось, что в Перу традиционный фестиваль закончился трагедией.
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