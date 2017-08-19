Полиция нашла пропавшего после теракта в Барселоне мальчика

Вчера, 18:38

Ребенок был в больнице, о его состоянии ничего не сообщается 


Полиция Каталонии нашла мальчика из Австралии, который пропал после теракта в испанской Барселоне, он оказался в больнице, сообщает газета Mundo.

Объявление о пропаже семилетнего Джулиана Кадмана сделал его дедушка Тони Кадман на страничке в соцсети Facebook. Он также написал, что мать ребенка находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Отец мальчика рассказал, что общался с сыном всего за несколько часов до трагедии. Он направился в Барселону, чтобы заняться поисками мальчика. Семья распространила фото Джулиана в интернете в надежде, что это поможет его найти.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство".

Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ.

Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты.

Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран.
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Источник:

РИА Новости

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