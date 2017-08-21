Полиция подтвердила гибель семилетнего мальчика во время теракта в Барселоне

Вчера, 21:15

Мать ребенка – среди тяжело раненых

Барселона после терактов. Фото: AFP
Барселона после терактов. Фото: AFP

Каталонская полиция подтвердила, что во теракта в Барселоне погиб семилетний мальчик с гражданством Великобритании и Австралии, передает BBC.

Семья мальчика по имени Джулиана Кадман ранее сообщала, что он потерялся во время нападения и его судьба неизвестна. Мать ребенка – среди тяжело раненых.

Объявление о пропаже семилетнего Джулиана Кадмана сделал его дедушка Тони Кадман на страничке в соцсети Facebook. Он также написал, что мать ребенка находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Отец мальчика рассказал, что общался с сыном всего за несколько часов до трагедии. Он направился в Барселону, чтобы заняться поисками мальчика. Семья распространила фото Джулиана в интернете в надежде, что это поможет его найти.

По его словам, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что власти Великобритании срочно разыскивает ребенка с двойным гражданством.

Позже полиция Каталонии нашла мальчика из Австралии, который пропал после теракта в испанской Барселоне, он оказался в больнице.

Как сообщалось, 17 августа 14 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, который проехал более 500 метров вдоль пешеходного бульвара Рамбла в туристическом центре Барселоны. Власти назвали нападение терактом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".
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