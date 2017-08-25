Польша хочет получить компенсацию от Германии за Вторую мировую войну

Сейчас польские эксперты устанавливают, каким образом и в какой форме репарации могут быть взысканы с немцев

Премьер-министр Польши Беата Шидло считает, что Германия должна выплатить полякам компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, сообщает Радио Польша.

Она напомнила о справедливости в отношении Польши, которая стала жертвой войны, но так и не получила репарации от немцев.

"Этот ущерб позже никак не был нам возмещен, а даже наоборот. Сегодня, говоря о репарациях, мы напоминаем о справедливости и о том, что Польше причитается", – заявила глава польского правительства.

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В настоящее время Бюро сеймового анализа работает над экспертизой по делу о юридических возможностях получения компенсации. Задача Бюро – установить, каким образом и в какой форме репарации могут быть взысканы с Германии. Кроме того, эксперты должны выяснить, требовали ли другие страны, пострадавшие от нацистской Германии во время Второй мировой войны, компенсаций за понесенные потери. Экспертиза будет представлена в сентябре.

Как сообщалось, вчера в ДТП в Варшаве попал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также в аварию, но уже в Гданьске, попал польский экс-президент Лех Валенса.