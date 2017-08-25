Польша и Франция обменялись острыми заявлениями

Макрон заявил, что по многим вопросам Варшава движется в противоположном от Европы направлении, и получил ответ от МИД Польши

Во время своей поездки в Центральную Европу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе, и Варшава не стала медлить с ответом. Об этом пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Макрон сказал, что Варшава движется в противоположном от Европы направлении по многочисленным вопросам и не сможет определить путь будущего Европы.

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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, в свою очередь, обвинил президента Франции в том, что тот не следит за событиями в Центральной Европе.

"Польша не является изолированной", – подчеркнул Ващиковский на совместной пресс-конференции в Варшаве с его румынскими и турецкими коллегами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Мы сегодня проводим важную встречу, так что президент Макрон невнимательно следит за новостями, и не знает, что происходит в этой части Европы. Однако иногда такое случается", – заявил глава МИД Польши.