Поток беженцев и иммигрантов в Европу снизился – ООН

Сегодня, 10:20

При этом число гибнущих при попытке пересечь Средиземное море остается высоким, отмечается в докладе

Фото: AFP
Фото: AFP

Поток беженцев и иммигрантов в Европу снизился в первой половине 2017 года, однако многие из них все еще подвергаются насилию и гибнут в попытках пересечь Средиземное море. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Несмотря на снижение числа прибывающих, число смертей остается высоким в связи с тем, что желающие добраться до берегов Европы зачастую пользуются услугами контрабандистов, говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Принимать меры по снижению числа беженцев и иммигрантов, прибывающих в Европу, и при этом не работать над достижением мира и развитием – морально неприемлемо", – заявил по этому поводу Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Мы не можем позволить себе игнорировать преступления, которые наверняка происходят, просто потому, что они происходят вне нашего поля зрения", – добавил он.

Напомним, международная организация "Врачи без границ", известная по своей французской аббревиатуре MSF, объявила о приостановке своей гуманитарной миссии по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угроз ливийской береговой охраны, а также препятствий, которые создает для активистов организации правительство Италии.
ООН, Европа, мигранты, беженцы, средиземное море
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Руслан Зейтуллаев. Фото: Facebook

Узник Кремля Зейтуллаев обратился к ООН и начал голодовку

Сегодня, 00:32

Руслан Зейтуллаев отказывается принимать пищу, находясь незаконно в СИЗО №1 Ростова  

Другие страны

Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов. Фото: "Телеграф"

Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов

Вчера, 21:49

Также с Гутеррешем будет обсуждаться внесение в мандат Временных сил ООН в Ливане изменений, касающихся деятельности организации на северной границе Израиля

Донбасс

Евгений Марчук, фото: газета «День»

Марчук рассказал, что мешает ввести миротворцев ООН в Украину

26 Августа, 18:49

Приглашение иностранных воинских подразделений в Украину возможно только с согласия Верховной Рады

Крым

Фото: соцсети

Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН

22 Августа, 13:54

Ограничения для судов, которые устанавливает оккупировавшая Крым РФ, противоречат Конвенции ООН по морскому праву

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования