Поток беженцев и иммигрантов в Европу снизился – ООН

При этом число гибнущих при попытке пересечь Средиземное море остается высоким, отмечается в докладе

Поток беженцев и иммигрантов в Европу снизился в первой половине 2017 года, однако многие из них все еще подвергаются насилию и гибнут в попытках пересечь Средиземное море. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Несмотря на снижение числа прибывающих, число смертей остается высоким в связи с тем, что желающие добраться до берегов Европы зачастую пользуются услугами контрабандистов, говорится в документе.

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"Принимать меры по снижению числа беженцев и иммигрантов, прибывающих в Европу, и при этом не работать над достижением мира и развитием – морально неприемлемо", – заявил по этому поводу Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Мы не можем позволить себе игнорировать преступления, которые наверняка происходят, просто потому, что они происходят вне нашего поля зрения", – добавил он.

Напомним, международная организация "Врачи без границ", известная по своей французской аббревиатуре MSF, объявила о приостановке своей гуманитарной миссии по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угроз ливийской береговой охраны, а также препятствий, которые создает для активистов организации правительство Италии.