Принц Гарри обвинил папарацци в неоказании помощи его умирающей матери

Сын принца Чарльза и принцессы Дианы Гарри обвинил преследовавших его мать фотографов в неоказании ей помощи после автокатастрофы в Париже.

Об этом сам Гарри рассказал каналу ВВС в интервью.

"У нее была серьезная травма головы, но она оставалась живой на заднем сиденье машины, а эти люди, из-за которых произошла авария, вместо того чтобы оказать ей помощь, фотографировали, как она умирала. А потом эти фотографии попали в разделы новостей по всей стране", — цитирует слова принца Sky.

Напомним, 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже – в туннеле под мостом Альма – вместе со своим партнером Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.

Согласно проведенному расследованию, причиной аварии стала халатность Анри Поля, севшего за руль пьяным, а также действия папарацци, которые преследовали машину Дианы на мотоциклах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании показали фильм "Ее собственными словами" (In Her Own Words) с откровенными признаниями принцессы Дианы о жизни с принцем Чарльзом. Фильм, показанный на телеканале Channel 4, вызвал бурную реакцию в обществе. Против планов канала показать фильм протестовали родственники и друзья Дианы: они уверяли, что данная лента – грубое вмешательство в частную жизнь.