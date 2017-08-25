Путешествие по украинским местам Парижа в День независимости

Адвокат из Киева Ярослав Шкворец в День независимости Украины в Париже почтил память известных деятелей нашей страны. Он побывал в колумбарии кладбища Пер-Лашез, где хранится прах украинского политического и военного деятеля Нестора Махно, а также у могилы главы УНР Симона Петлюры на кладбище Монпарнас. Отметим, на схеме у входа на кладбище атаман значится как "Симон Петлюра, президент Украины". У надгробного памятника украинскому деятелю, увенчанного трезубцем, возложен букет цветов от Украинской стрелецкой общины Канады. К слову в Париже есть музей, а также библиотека имени Симона Петлюры.



Кроме того, Ярослав побывал у памятника поэту Тарасу Шевченко, у посольства Украины и на станции метро Крым, где разместил листовку на французском языке: "Крым – это Украина!"



"Встретил в Париже нашего соотечественника, из Киева. Он увидел на мне вышиванку и подошел. Сожалел что не взял с собой украинский флаг", – рассказывает Ярослав.



С Днем независимости украинцев поздравили и в посольстве Франции. После общей молитвы за Украину в соборе Святого Владимира украинскую громаду с праздником поздравили посол Украины Олег Шамшур и настоятель собора отец Михаил. Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко на бульваре Сен-Жермен в Париже, которая закончилась исполнением гимна Украины. В приходском зале собора Союз украинок Франции и посольство устроили угощение украинскими блюдами, – об этом сообщает пресс-служба посольства.

Фото: france.mfa.gov.ua

Отметим, накануне в посольстве Франции поздравили украинцев с Днем национального флага.

Фото: france.mfa.gov.ua

Напомним, вчера, 24 августа, Украина отпраздновала День независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане в Киеве почтили минутой молчания память погибших во время войны на Донбассе. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины. Торжественные мероприятия прошли и в других городах Украины.