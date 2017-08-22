Разрушительное землетрясение в Италии: СМИ сообщают о первых жертвах

В настоящее время десять человек числятся пропавшими без вести

Число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на острове Искья в Тирренском море, достигло двух человек.

Один из представителей службы Гражданской обороны Италии сообщил новостному телеканалу SkyTg24 о второй жертве стихийного бедствия. Ранее неаполитанская газета Il Mattino сообщила, что в курортном местечке Казамиччола-Терме, где произошли наибольшие разрушения, погибла пожилая женщина.

Согласно последней информации местных властей, в настоящее время десять человек числятся пропавшими без вести, 25 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 20.58. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова Искья в море на глубине примерно 10 км.

Согласно последней информации, наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова. Сообщается примерно о 25 раненых, предположительно семь человек находятся под обломками разрушенных домов. Власти Лакко-Амено распорядились эвакуировать пациентов местной больницы "Риццоли" из-за крупных трещин, появившихся на стенах здания.

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По свидетельствам очевидцев, колебания земной поверхности явственно ощущались в различных районах острова и вызвали панику среди жителей и многочисленных туристов, отдыхающих на Искье. Многие люди в страхе выскочили на улицы. Ситуацию усугубил полное отключение света, который произошел в этот момент в порту города Искья. Сотни телефонных звонков от взволнованных граждан поступили в это время в полицию и пожарную службу острова. Пожарные расчеты были направлены для выяснения ситуации на местах.

Глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли созвал экстренное заседание оперативного комитета ведомства. Как сообщили источники в правительственном Дворце Киджи премьер-министр Италии Паоло Джентилони находится в постоянном контакте с руководством службы и следит за развитием событий на Искье. Итальянские власти ввели в действие план оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим от землетрясения, которые на санитарных вертолетах будут доставляться в неаполитанскую больницу "Кардарелли".