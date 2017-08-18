Резня на улице в Финляндии: число жертв растет

После нападения вооруженного ножом мужчины на прохожих в центре финского города Турку восемь человек доставлены в больницу, двое из них скончались, сообщает 112.ua со ссылкой на местную телекомпанию Yle, ссылаясь на данные полиции. Ранее сообщалось об одном погибшем.

В полиции уточнили, что нападавший сначала на торговой площади ударил ножом двух человек, затем чуть дальше еще нескольких. Его задержали правоохранители в течение 20 минут, открыв огонь по ногам.

На данный момент подозреваемых кроме него нет. Полиция проверяет возможность причастности к инциденту других лиц. Пока инцидент не признан террористическим актом.

Личность задержанного пока не установлена. Есть предположение, что он иностранец. Сейчас задержанный находится в больнице.

О мотивах нападения на прохожих также пока ничего не известно.

Напомним, неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку, несколько человек ранены. Подозреваемый был задержан. В связи с произошедшим усилены меры безопасности в столичном аэропорту в Хельсинки и на железнодорожных вокзалах.