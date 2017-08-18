Резня на улице в Финляндии: стало известно о погибшем

18 Августа 2017, 19:17

Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку

В Финляндии неизвестный напал на прохожих. Фото: AFP
В Финляндии неизвестный напал на прохожих. Фото: AFP

Один человек скончался в больнице, куда после нападения в городе Турку в Финляндии доставили в общей сложности восемь человек, об этом сообщается на сайте финской радиокомпании Yle.

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Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку, несколько человек ранены. Подозреваемый был задержан. В связи с произошедшим усилены меры безопасности в столичном аэропорту в Хельсинки и на железнодорожных вокзалах.
Финляндия, нападение, Хельсинки, Турку
Источник:

РИА Новости

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