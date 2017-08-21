Резня в Финляндии: полиция назвала имя террориста

Сегодня, 12:33

Подозреваемый проживал в центре по приему беженцев в городе Пансио

Полиция Финляндии. Фото: Rowanhill
Полиция Финляндии. Фото: Rowanhill

Главным подозреваемым в теракте в финском городе Турку является 18-летний марокканец Абдеррахман Мешках. Об этом сообщает Yle.

Полиция сегодня запросит ордер на арест главного подозреваемого в теракте в Турку.

Подозреваемый – 18-летний марокканец Абдеррахман Мешках.

По информации издания, подозреваемый проживал в центре по приему беженцев Пансио.

Владелец кебаб-пиццерии из Турку рассказал, что Мешках часто бывал в ресторане. По мнению персонала пиццерии, он вел себя грубо и не совсем нормально. По словам предпринимателя, подозреваемый в теракте обычно был один или вместе с несколькими марокканцами.

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Напомним, 18 августа вооруженный ножом мужчина устроил резню на рыночной площади финского города Турку. В результате его действий погибли два человека и восемь пострадали.

Сначала полиция считала нападение в Турку убийством и покушением на убийство, однако теперь нападение расследуют как теракт.
Финляндия, теракт, нападение, полиция

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