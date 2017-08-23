Резня в Финляндии: в стране продолжаются аресты

Сегодня, 16:29

В полиции пока не могут сообщить гражданство задержанных

На месте трагедии. Фото: AFP
На месте трагедии. Фото: AFP

Финская полиция заявила о задержании еще двух подозреваемых в связи с нападением, в результате которого погибли два человека в городе Турку. Об этом сообщает Yle.fi.

В полиции сообщили, что гражданство задержанных пока не подтверждается, поскольку мужчины сообщили о себе противоречивую информацию. В документах финских служб они записаны как алжирцы, а в шведских – как марокканцы.

Полиция ранее задержала главного подозреваемого, искателя убежища из Марокко Абдеррахмана Мешках, и трех других мужчин в связи с нападением в Турку.

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Напомним, 18 августа вооруженный ножом мужчина устроил резню на рыночной площади финского города Турку. В результате его действий погибли два человека и восемь пострадали.

Сначала полиция считала нападение в Турку убийством и покушением на убийство, однако теперь нападение расследуют как теракт.

Главный подозреваемый в совершении теракта в финском Турку уже признал вину.
Финляндия, теракт, нападение, Турку
Источник:

Европейская правда

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