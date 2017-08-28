Резня в финском Турку: полиция установила настоящие паспортные данные подозреваемого

Сегодня, 03:12

В результате нападения вооруженного ножом мужчины в центре Турку 18 августа погибли два человека, еще восемь человек получили ножевые ранения

 

На месте трагедии. Фото: AFP
На месте трагедии. Фото: AFP

Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКПФ) – подразделение, отвечающее за борьбу с терроризмом - установила личность главного подозреваемого по делу о вооруженном нападении в Турку.

Об этом сообщила финская государственная телекомпания Yle, передает DW.com.

Следствие пришло к выводу, что по прибытии в Финляндию беженец из Марокко зарегистрировался в миграционных органах под вымышленным именем – Абдеррахман Мешка. Полиция установила его настоящие паспортные данные, однако по соображениям безопасности не разглашает их. Известно лишь, что мужчина родился в 1994 году, а не в 1998-м, как сообщалось ранее.  

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Марокканца, который пока остается в тюремной больнице, удалось допросить, он дает показания. Содержание допросов не разглашается в интересах следствия.

В результате нападения вооруженного ножом мужчины в центре Турку 18 августа погибли два человека, еще восемь человек получили ножевые ранения. Возраст пострадавших колеблется от 15 до 67 лет. В их числе – граждане Италии, Швеции и подданный Великобритании. Среди раненых – шесть женщин и двое мужчин. Двое погибших – женщины, это гражданки Финляндии. 

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Стражи порядка несколько раз выстрелили в нападавшего, после чего задержали его. Полиция попросила жителей Турку избегать посещения центральных районов города. На вокзалах и в аэропортах страны были усилены меры безопасности.

СМИ отмечают, что данная атака – по всей вероятности, первое нападение исламских экстремистов в Финляндии. По делу о теракте задержаны были еще три человека, однако 26 августа они были выпущены из-под стражи.

Напомним, 18 августа вооруженный ножом мужчина устроил резню на рыночной площади финского города Турку. В результате его действий погибли два человека и восемь пострадали.

Сначала полиция считала нападение в Турку убийством и покушением на убийство, однако теперь нападение расследуют как теракт.

Главный подозреваемый в совершении теракта в финском Турку уже признал вину.
Финляндия, нападение, полиция, подозреваемый, резня, Турку
Источник:

УНИАН

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