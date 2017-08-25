Россия передала следователям новые данные по MH17

Сегодня, 03:11

РФ передала следствию дополнительные данные радаров о крушении малайзийского Boeing на Донбассе

Россия передала следователям новые данные по MH17
Россия передала следователям новые данные по MH17

Россия передала международной группе следователей новые данные с радаров о крушении малайзийского Boeing 777 на Донбассе. Об этом сообщается на сайте голландской прокуратуры.

Совместная следственная группа, занимающаяся выяснением причин катастрофы, направила в Москву запрос о предоставлении необходимой информации и получила от России дополнительные данные и инструкции по их расшифровке.

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Новые данные должны соответствовать европейскому формату ASTERIX. Ранее российская сторона отказывалась переводить данные в принятый Европой стандарт.

Россия уже передавала иностранным экспертам данные о крушении MH-17, однако в Нидерландах заявили, что не смогли их расшифровать и обратились с новым запросом к российским властям.

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Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Созданная международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.
Россия, Нидерланды, самолет, катастрофы, Boeing, МН17
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Корреспондент

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