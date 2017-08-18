Российского "Мишку косолапого" изгнали из Латвии

18 Августа 2017, 21:58

Суд принял решение в пользу норвежско-латвийской компании

Латвийский суд постановил, что товарный знак «Мишка косолапый» принадлежит компании Laima. Фото: baltnews.lv
Латвийский суд постановил, что товарный знак «Мишка косолапый» принадлежит компании Laima. Фото: baltnews.lv

Суд Латвии запретил продажу российских конфет "Мишка косолапый", которые производятся на фабрике "Красный Октябрь", передает РБК. Латвийский суд постановил, что товарный знак "Мишка косолапый" принадлежит компании Laima. "Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит", – заявили в суде.

Судебный процесс против фабрики "Красный Октябрь" о принадлежности товарного знака латвийская кондитерская фирма Laima начала пять лет назад.

Laima производит конфеты Lācītis Ķepainītis (дословно – "Мишка косолапый"). Конфеты латвийской фирмы оформлены репродукцией одной и той же картины художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого "Утро в сосновом лесу". Laima считала, что конфеты легко перепутать и что оформление принадлежит ей.

В то же время "Красный Октябрь" обвинил латвийских кондитеров в недобросовестной конкуренции. Истцом в процессе выступала компания с норвежским капиталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, ответчиком – компания Russian Sweet, дистрибьютор "Красного Октября" в Латвии.

Аналогичный процесс с эстонским производителем Kalev "Красный Октябрь" выиграл в 2015 году. Фирма Kalev производила продукцию под торговой маркой Mesikapp, что также переводится как "Мишка косолапый", а конфеты по оформлению идентичны российским.

Напомним, на композитора Раймонда Паулса в Латвии подали жалобу из-за выступления на русском языке.
Латвия, мишка, конфеты, товарный знак

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