Смерть на "Наутилусе": обезглавленное тело принадлежит пропавшей журналистке

Полиция Копенгагена подтвердила, что найденное в понедельник вечером тело женщины принадлежит шведской журналистке Ким Валль, исчезнувшей после плавания на борту подлодки "Наутилус" с датским изобретателем Петером Мадсеном.

"ДНК тела совпало с образцом (ДНК. — Ред.) Ким Валль", — говорится в сообщении полиции Копенгагена в Twitter.

Ранее полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море.

Подлодка "Наутилус" с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

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Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.

"Наутилус" со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до пятого сентября.

По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и, несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины, виновным в гибели журналистки себя не считает.