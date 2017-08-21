Теракт в Барселоне: полиция озвучила имя убийцы

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов, который до сих пор остается на свободе

Полиция Каталонии идентифицировала водителя микроавтобуса, что 17 августа совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Об этом полиция Каталонии сообщила в Twitter, передает "Украинская правда".

"Идентифицирован водитель микроавтобуса, который совершил теракт в Барселоне", – говорится в сообщении.

Глава МВД Каталонии Хоаким Форн в понедельник заявил, что водителем микроавтобуса и исполнителем теракта в Барселоне 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, сообщает El Mundo.

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов, который до сих пор остается на свободе. По словам Форна, у полиции нет оснований полагать, что подозреваемый выехал за пределы Каталонии, однако полиция координирует свою деятельность с коллегами из других европейских стран.

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Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты. Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.