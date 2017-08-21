Теракт в Барселоне: появились фото убийцы, покидающего место трагедии

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов до сих пор остается на свободе

Испанские СМИ обнародовали фото, на которых исполнитель теракта в Барселоне убегает после совершения нападения на туристической улице Рамбла через известный рынок Ла Букария, расположенный рядом. Фото опубликовало издание El Pais, передает "Украинская правда".

Фото: El Pais

На фото изображен парень в светлой футболке и темных очках. Это очевидно 22-летний Юнес Абуякуб, которого полиция Каталонии называет водителем микроавтобуса, совершившего теракт в Барселоне.

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С рынка Ла-Букария Абуякуб направился в район университета. Затем он угнал машину, на которой скрылся. Как сообщает издание, на рынке Абуякуба видели также свидетели. По их словам, террорист не был вооружен.

Фото: El Pais

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов до сих пор остается на свободе. У полиции нет оснований полагать, что подозреваемый выехал за пределы Каталонии, однако полиция координирует свою деятельность с коллегами из других европейских стран.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты. Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.