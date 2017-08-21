Теракт в Барселоне: появились фото убийцы, покидающего место трагедии

Сегодня, 13:36

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов до сих пор остается на свободе

В Испании произошли теракты. Фото: AFP
В Испании произошли теракты. Фото: AFP

Испанские СМИ обнародовали фото, на которых исполнитель теракта в Барселоне убегает после совершения нападения на туристической улице Рамбла через известный рынок Ла Букария, расположенный рядом. Фото опубликовало издание El Pais, передает "Украинская правда".

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Фото: El Pais

На фото изображен парень в светлой футболке и темных очках. Это очевидно 22-летний Юнес Абуякуб, которого полиция Каталонии называет водителем микроавтобуса, совершившего теракт в Барселоне.

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С рынка Ла-Букария Абуякуб направился в район университета. Затем он угнал машину, на которой скрылся. Как сообщает издание, на рынке Абуякуба видели также свидетели. По их словам, террорист не был вооружен.

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Фото: El Pais

Полиция уже несколько дней разыскивает Абуякуба, он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов до сих пор остается на свободе. У полиции нет оснований полагать, что подозреваемый выехал за пределы Каталонии, однако полиция координирует свою деятельность с коллегами из других европейских стран.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты. Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.
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