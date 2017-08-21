Теракты в Испании: число погибших выросло

Сегодня, 17:14

Ранее сообщалось о 14 жертвах в результате двух атак в Каталонии

Фото: AFP
Фото: AFP

Число жертв двух терактов в Каталонии, происшедших на минувшей неделе, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил в понедельник, 21 августа, советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн, передает Inforesist.

Ранее сообщалось о 14 жертвах в результате двух атак.

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По словам Форна, полиция установила связь между терактами в Каталонии и обнаружением тела мужчины в автомобиле в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Именно он и был признан властями 15-й жертвой терактов.

По версии следствия, подозреваемый Юнес Абуякуб зарезал мужчину ножом, чтобы угнать автомобиль.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты. Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.
Испания, жертвы, теракты, Каталония, ИГИЛ
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