Террорист из Камбрильса оставил родным записку

Вчера, 17:40

Послание, в котором террорист просил прощения, было написано от руки

Фото: AFP
Фото: AFP

Один из исполнителей теракта в каталонском Камбрильсе оставил записку своим родным, в которой просил прощения за вред, который принесет другим людям, пишет газета Mundo.

По данным издания, 18-летний Саид Аалья был одним из пяти ликвидированных в Камбрильсе террористов, а автомобиль Audi A3, на котором злоумышленники врезались в группу пешеходов, принадлежал его старшему брату Мохаммеду.

Записка Саида Аалья была обнаружена в доме его семьи в городе Риполь в 140 километрах от Камбрильса.

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"Прошу прощения у людей, которым могу причинить вред в эти дни. Большое спасибо за все, что вы для меня сделали", — цитирует газета написанное от руки послание.

Напомним, автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ.

Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.
Испания, теракт, Барселона, записка, ИГИЛ
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Источник:

РИА Новости

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