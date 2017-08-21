Террористы полгода планировали теракты в испанском Альканаре

В доме террористы готовили бомбы и хранили более 100 баллонов с бутаном

Члены террористической ячейки, совершившие атаки в Каталонии, в течение полугода встречались в доме в Альканаре и планировали теракты, пишет газета Mundoсо ссылкой на главу региональной полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

Как сообщил Траперо, за полгода местной полицией не было инициировано расследования по поводу того, кто встречается в этом доме. Правоохранительные органы также не получали никаких сигналов.

Ранее стало известно, что в доме в Альканаре террористы готовили бомбы "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Там же они хранили более 100 баллонов с бутаном. Как сообщает газета со ссылкой на источники, близкие к расследованию, некоторые из баллонов были украдены с заправок и из жилых домов.

Напомним, автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство".

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Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек.

Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.