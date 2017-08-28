Учения "Запад-2017": в Латвии обеспокоены возможными "случайностями"

В ходе российско-белорусских учений РФ может попытаться "прощупать" систему обороны станы, входящей в НАТО

В ходе совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017" Латвии необходимо быть готовой к возможным провокациям, которые сначала могут выглядеть как случайное происшествие. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс, сообщает Delfi.

Ринкевичус считает, что в дальнейшем эти "случайные происшествия" могут вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране.

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При этом Ринкевич уверен, что речь не пойдет о прямом военном нападении на его страну, и учения прямой угрозы Латвии не несут. По его убеждению, во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО.

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Глава МИЛ Латвии считает, что при этом могут проводиться отдельные попытки "прощупать" систему обороны – например, по его словам, военные самолеты России могут "случайно" войти в воздушное пространство Латвии.

Напомним, США удвоят количество истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России "Запад-2017".

"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные на период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих, по оценкам западных аналитиков – до 100 тысяч.

Украинское военное руководство не раз отмечало, что предстоящие учения могут послужить прикрытием для более агрессивных действий со стороны России.

Учения "Запад-2013" позволили России подготовиться к аннексии Крыма, а "Запад-2009" – завершились отработкой ядерного удара по Варшаве.

При этом Кремль настаивает на том, что сценарии, которые воспроизводятся на этих учениях, являются чисто оборонительными. Страны НАТО, в свою очередь, в преддверии учений активно наращивают военное присутствие в Балтийском регионе.