Угрозы террористов держат в напряжении Европу

Европа – в режиме повышенной террористической угрозы. Финляндия усилила меры безопасности по всей стране после резни в городе Турку. В Германии ищут злоумышленников, которые также с ножом напали на прохожих. А испанская полиция ищет причастных к барселонскому теракту во Франции.

Нападающий, который с ножом набросился на прохожих в городе Турку, действовал без сообщников – заявляет финская полиция. Однако после нападения страна усилила меры безопасности. Под особым контролем – аэропорт Хельсинки и железнодорожные станции. Злоумышленника, который зарезал двух прохожих и шестерых ранил, допрашивает полиция. Однако пока информации не обнародовали – ни кто он, ни мотивов преступления.

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Буквально через несколько часов после нападения в Турку, в немецком городе Вупперталь-Оберфельд, также произошла резня. Один человек погиб. Еще один получил ранения. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Что это было – спланированное покушение, или бытовая ссора – пока неизвестно.

Водитель микроавтобуса, который протаранил прохожих в Барселоне, был среди террористов, которых полиция застрелила за несколько часов при попытке совершить аналогичное нападение в Камбрильсе.

Тогда, напомним, силовики ликвидировали пятерых злоумышленников. В ходе расследования задержаны четверо подозреваемых джихадистов. Все они – уроженцы Марокко в возрасте от 18 до 28 лет. Еще четверых ищут.

Силовики не исключают, что причастные к теракту могут скрываться во Франции.