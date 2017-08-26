В Брюсселе неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский участок

Сегодня, 04:04

Задержать злоумышленника не удалось, он скрылся на мотоцикле

В Брюсселе неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский участок, фото Twitter
В Брюсселе неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский участок, фото Twitter

Неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя, бросив бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Задержать злоумышленника не удалось, он скрылся на мотоцикле. Из полицейских никто не пострадал.

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Инцидент произошел примерно в километре от бульвара Эмиль Жакман, где несколькими часами ранее 30-летний выходец из Сомали совершил нападение с мачете на военный патруль.

Напомним, военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.
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Источник:

РИА Новости

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